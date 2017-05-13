Кобе, Япония, 13 мая, 2017, 10:20 — ИА Регнум. Результат первого матча московского «Динамо» в борьбе за пятое место на Клубном Чемпионате Мира, проведённого 13 мая.

Vldinamo.ru Женский волейбольный клуб «Динамо» (Москва)

[[[flag-ru]]] «Динамо» (Москва) — [[[flag-jp]]] «НЕК Ред Рокетс» (Япония) 3:1 (25:15 22:25 25:15 25:18)

Теперь в борьбе собственно за 5-е место москвички сыграют с победителем в чисто японской паре «Соллис Осако» — «Хисамицу Спрингс». Последних «Динамо» обыграло на групповом этапе.

За результатами игр на Клубном Чемпионате Мира среди женских команд можно следить здесь.