Москва, 13 мая, 2017, 10:20 — ИА Регнум. «Министерство здравоохранения Российской Федерации с прискорбием сообщает, что сегодня в результате продолжительной болезни ушел из жизни академик РАН Анатолий Михайлович Гранов. Коллектив министерства здравоохранения Российской Федерации выражает глубокие соболезнования родным Анатолия Михайловича, его коллегам и ученикам в связи с этой невосполнимой утратой», — сказано в сообщении.

Минздрав РФ Академик РАН, врач Анатолий Гранов

Анатолий Гранов являлся специалистом в области хирургии печени, а также лучевой диагностики. Он был выдающимся хирургом, академиком РАМН и РАН. Именно гранов создал метод комбинированного лечения рака печени, а также участвовал в разработке лекарственных и диагностических препаратов.

С 1993 года Гранов возглавлял Российский научный центр радиологии и хирургических технологий.

Академик был награжден ореденами «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней. Он также являлся лауреатом Государственной премии Российской Федерации и премии правительства России.