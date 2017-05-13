Барнаул, 13 мая, 2017, 10:12 — ИА Регнум. ГУ МВД РФ по Алтайскому краю привело сегодня, 13 мая, впечатляющую статистику: с начала 2017 года в регионе было выявлено 4049 водителей, управлявших автомобилем в состоянии опьянения. По вине нетрезвых водителей произошло 41 дорожно-транспортное происшествие, в которых 6 человек погибли и 51 ранен.

Светлана Шаповалова Автомобильное движение в Барнауле

В частности, 9 февраля в селе Николаевка Немецкого Национального района нетрезвый водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21 061, погубил пассажира, выехав на полосу, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Mazda Titan.

Еще одно трагическое ДТП произошло Барнауле, где пьяный водитель БМВ Х5 выехал на перекресток, на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем «Лада Ларгус». После чего совершил наезд на пешехода. В результате происшествия водитель «Лада» и пешеход — девушка 1990 года рождения были госпитализированы в городскую больницу, где впоследствии скончались.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Белгородской области только за выходные праздничные дни с 6 по 9 мая 2017 года автоинспекторы выявили более сотни нетрезвых водителей.