Нью-Йорк, США, 13 мая, 2017, 09:47 — ИА Регнум. В Нью-Йорке на острове Манхэттен в новом учебном году будет открыта первая государственная русскоязычная школа. Об этом сегодня, 13 мая, сообщает телеканал RT со ссылкой на президента Русско-американского центра «Наследие» Ольгу Зацепину.

Учеба

Она сообщила, что с нового учебного года в школе №145 в районе Колумбийского университета будет запущена программа, по которой все преподавание будет осуществляться на двух языках.

«Полдня дети изучают общеобразовательные предметы на русском, полдня — на английском языках. При этом классы комплектуются как из детей русскоязычных семей, так и англоязычных американцев», — сказала Зацепина.

Президент Русско-американского центра «Наследие» подчеркнула, что для её организации главная цель — это не только сохранить культурное наследие России, русский язык, традиции, основы образования, но и распространить его дальше.

Зацепина считает, что такая школа — успех народной дипломатии, которая создает мосты и связи между США и Россией.