Вашингтон, 13 мая, 2017, 09:34 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп считает, что средства массовой информации игнорируют его работу. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News, опубликованному сегодня, 13 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Трамп считает, что СМИ практически не освещают его работу. Он отметил, что подобной ситуации с вниманием со стороны прессы никогда не было.

«Они (СМИ — ИА REGNUM ) меня не знают, я очень активный президент. Я работаю с Китаем, с Японией, с Северной Кореей, со всеми этими различными вопросами», — сетует Трамп.

Глава США отметил, что СМИ часто искажают результаты работы его администрации, в связи с чем, он хочет реорганизовать пресс-службу Белого дома. Трамп заявил, что регулярные брифинги Белого дома для журналистов могут быть отменены. Вместо этого СМИ будут получать рассылку, «четкими, точными, красивыми» ответами на свои вопросы, чтобы избежать искажений.

В качестве примера таких искажений он привел ситуацию с визитом министра иностранных дел России.

«На днях ко мне приезжал министр иностранных дел России, а следом — они об этом не говорили — министр иностранных дел Украины приехал. Я сказал: «Ребята, вам нужно помириться». Но они (СМИ — ИА REGNUM ) говорили только о визите (министра — ИА REGNUM ) из России», — пожаловался Трамп.