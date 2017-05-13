Ереван, 13 мая, 2017, 09:15 — ИА Регнум. Президент Армении Серж Саргсян принял в Ереване архиепископа Марека Сольчинского, апостольского нунция в Армении, в связи с окончанием его дипломатической миссии, сообщает Арменпресс.

Tert.am

Саргсян поблагодарил монсеньора за его деятельность за последние 5 лет, усилия и большой личный вклад в укрепление отношений между Арменией и Ватиканом. Стороны сошлись во мнении в том, что за последние 5 лет отношения между Ереваном и Святым престолом получили новый импульс, укрепив политический диалог на высоком уровне и существующее взаимопонимание.

Была направлена армянская дипломатическая миссия в Ватикан, послом стал зять президента Армении Микаел Минасян. Состоялись визиты на высоком уровне. С 24 по 26 июня 2016 года папа Римский Франциск пребывал в Армении по следам 100-летней годовщины Геноцида армян и во время Года милосердия, объявленного Святым престолом.

Армянский президент выразил надежду на то, что архиепископ Марек Сольчинский запомнит Армению во время своих будущих миссий и останется хорошим другом Армении и ее народа. В свою очередь архиепископ Сольчинский поблагодарил Саргсяна за помощь, проявленную за время его деятельности, и подчеркнул, что он благодарен за то, что у него был шанс принять участие в исторических событиях, направленных на укрепление и углубление двусторонних связей.

Посмотрим теперь, кто станет новым апостольским нунцием в Армении. И второй вопрос: где будет его резиденция? Ведь тот же Сольчинский обитал в Тбилиси, а не Ереване.