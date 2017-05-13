Ташкент, 13 мая, 2017, 09:08 — ИА Регнум. Госкомитет по лесному хозяйству создан в Узбекистане в соответствии с указом президента страны Шавката Мирзиёева, сообщает Газета.уз.

Станислав Жуковский. Осенний лес. 1911

Новое ведомство создано на базе Главного управления лесного хозяйства при Министерстве сельского и водного хозяйства республики.

Издание отмечает, что до настоящего времени управление лесным фондом Узбекистана осуществлялось несколькими государственными организациями, что не позволяло проводить единую государственную политику в этой сфере.

Также работа отрасли держалась на морально устаревшей и физически изношенной материально-технической базе, она не была обеспечена квалифицированными специалистами, наблюдалось наличие в лесном законодательстве норм без практического наполнения и механизма реализации, «которые затрудняют развитие отрасли, в том числе деятельность по разведению, защите и эффективному использованию лесов».

В структуре госкомитета предусмотрено образование Научно-исследовательского института лесного хозяйства на базе Республиканского научно-производственного центра декоративного садоводства и лесного хозяйства.

На комитет возложены задачи по внедрению единой системы сертификации и стандартизации саженцев и посадочного материала вновь созданных сортов декоративных растений, организации выращивания, переработки сельскохозяйственной и животноводческой продукции, производству товаров народного потребления, в том числе с высокой добавленной стоимостью, привлечению грантовых средств международных финансовых институтов в отрасль, обеспечению отрасли квалифицированными кадрами.

«Принятым постановлением предусмотрено увеличение в предстоящие три года сельскохпродукции, производства продукции пчеловодства, рыбоводства, животноводства, а также товаров народного потребления, намечено создание новых лесов на землях государственного лесного фонда, в том числе на территориях пустынь и степей, восстановление защитных лесопосадок вокруг сельскохозяйственных посевных земель, формирование практической базы для улучшения экологической среды в республике», говорится в публикации.

Объем земельных площадей лесного фонда в республике сегодня составляет 25,2% всех земель.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, в Узбекистане разработана стратегия развития страны на 2017−2021, документ вынесен на общественное обсуждение. Стратегия включат в себя пять приоритетных направлений: модернизацию государственного управления, судебно-правовой системы, либерализацию экономики, реформы в социальном секторе и принципы внешней политики.