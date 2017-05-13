Берлин, 13 мая, 2017, 09:10 — ИА Регнум. Какие-либо подробности последствий этой кибератаки на ZDF не сообщаются, однако германские СМИ пишут, что электронные табло на некоторых железнодорожных станциях показывали ошибку.

xusenru Хакер

Германское Федеральное ведомство по безопасности в сфере информационных технологий (BSI) в своем официальном Twitter-аккаунте настоятельно советует гражданам установить обновления для операционных систем Windows.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 мая в 74 странах мира было зафиксировано более 45 тысяч кибератак, совершенных с помощью вируса-шифровальщика WannaCry. Хакеры атакуют компьютеры организаций с помощью вируса, который шифрует хранящуюся на электронных устройствах информацию, а затем вымогают деньги за её расшифровку.

Больше всего кибератак зафиксировано в России.