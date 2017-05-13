Вашингтон, 13 мая, 2017, 08:55 — ИА Регнум. Власти США близки к завершению переговоров по ряду сделок о продаже вооружений и технического обслуживания с Саудовской Аравией. Об этом сегодня, 13 мая, сообщает Reuters со ссылкой на источник в Белом доме.

U.S. Army Security Assistance Comm Флажки США и Саудовской Аравии

Сообщается, что переговоры по целой серии сделок о продаже вооружений Саудовской Аравии находятся в заключительной стадии.

Речь идет о пакет сделок, сумма которых в течение 10 лет может превысить $300 млрд. Данный пакет готовится специально под предстоящий визит президента США Дональда Трампа в Саудовскую Аравию. Эр-Рияд станет первой остановкой Трампа в ходе зарубежного турне, которое начнется в конце следующей недели.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, саудиты хотят закупить у США систем ПРО THAAD, программного обеспечения для осуществления управления и коммуникации на поле боя, а также различных типов боеприпасов и бомб, в том числе с лазерным наведением.

Кроме того, прорабатывается контракт на поставку четырех боевых кораблей на сумму около $11,5 млрд.

Вооруженные силы Саудовской Аравии показали свою неэффективность в ходе вооруженного конфликта в Йемене, который продолжается до сих пор. С помощью закупки нового вооружения Эр-Рияд хочет повысить боеготовность войск королевства, хотя это и не самый эффективный путь.