Лондон, 13 мая, 2017, 08:36 — ИА Регнум. Интернет-портал Wikileaks предложил награду в $100 тыс. тому, кто предоставит запись разговора президента США Дональда Трампа с уволенным директором Федерального бюро расследований (ФБР) США Джеймсом Коми. Соответствующее сообщение появилось сегодня, 13 мая, в официальном Twitter-аккаунте Wikileaks.

thierry ehrmann Julian Assange Wikileaks

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 мая президент Трамп по рекомендации министра юстиции — генерального прокурора Джеффа Сешнеса уволил директора ФБР Коми. По мнению Сешнса, Коми просто не способен эффективно руководит ведомством.

Белый дом также заявил, что Коми злоупотребил своими полномочиями, когда лично закрыл расследование против кандидата на пост президента США от Демократической партии Хиллари Клинтон об использовании частной электронной почты в служебных целях.

За несколько дней перед увольнением Коми присутствовал на слушаниях в сенате Конгресса США, где отвечал на вопросы. Тогда он назвал Россию «величайшей угрозой для США, когда-либо существовавшей на земле», а также утверждал, что Россия якобы вмешивалась и продолжает вмешиваться во внутриполитические процессы в США.

Уже 12 мая Трамп в своем Twitter-аккаунте предостерег Коми от слива содержания их разговоров в СМИ.

«Джеймсу Коми лучше надеяться, что «записей» наших разговоров нет, прежде чем он начнет сливать их прессе!», — написал президент США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, именно Коми инициировал расследование о якобы имеющих место связах президент Трампа с Россией. Эти обвинения были выдвинуты представителями Демократической партии в ходе предвыборной кампании.