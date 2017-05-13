Вашингтон, 13 мая, 2017, 08:23 — ИА Регнум. Заместитель генерального прокурора США род Розенстайн не видит необходимости в назначении специального и независимого обвинителя для расследования якобы имевшего место вмешательства Российской Федерации в президентские выборы в США. Об этом сегодня, 13 мая, сообщает CNN со ссылкой на собственные источники.

Vsemetri.com Форма прокурора

Сообщается, что на данном этапе Розенстайн уверен в том, что расследованию ничего не угрожает. В министерстве юстиции США уверены, что расследование продвигается вперед и что-то менять в этом процессе не нужно. Кроме того, заместитель Генпрокурора США пока не видит причин снятия с себя полномочий по контролю над ходом расследования.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 генеральных прокуроров штатов США призвали Минюст назначить специального и независимого обвинителя для расследования якобы «российского вмешательства» в президентские выборы в США. Они направили коллективное письмо на имя Розенстайна, так как сам генпрокурор Джефф Сешнс заявил о самоустранении от расследования «российского вмешательства» в выборы президента США, так как был обвинен в «связях с Россией».

Напомним, обвинения в адрес России о том, что она якобы вмешивалась в выборы президента США были озвучены представителями кампании кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон ещё летом 2016 года.

Клинтон заявила, что «русские хакеры» по указанию Москвы атаковали серверы Национального комитета Демократической партии США, а также ряда других политических организаций, чтобы повлиять на результаты голосования с помощью опубликованной информации. Никаких доказательств причастности к этому России представлено не было.

К этим обвинениям позже было добавлено, что сам кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп и члены его команды якобы связаны с российскими спецслужбами.

Когда Трамп выиграл выборы, демократы продолжили повышать градус внутриполитической борьбы и продолжили использовать голословные обвинения о «связях с Россией» для подрыва позиций администрации Трампа.

Одним из ключевых моментов в этой кампании было назначение независимого спецпрокурора по расследованию «связей Трампа с Россией» и «вмешательства России в выборы». Тем самым демократы хотели вывести это расследование из-под контроля исполнительной власти, и если получится, довести дело до импичмента.