Барнаул, 13 мая, 2017, 07:55 — ИА Регнум. По результатам анализа данных систем online-бронирования мест проживания на лето 2017 года, озеро Большое Яровое в Алтайском крае вошло в первую десятку рейтинга популярных у туристов курортов и мест отдыха на российских озерах. Такие данные со ссылкой на аналитическое агентство «ТурСтат», опубликовавшего рейтинг, сообщает официальный сайт Алтайского края.

Сайт Алтайского края Озеро Большое Яровое

Сайт Алтайского края Озеро Большое Яровое

Напомним, озеро Большое Яровое находится в 6 км к юго-западу от Славгорода. Это самая низкая точка Алтайского края, расположена на высоте 79 м над уровнем моря. Горько-соленый водоем площадью 53 кв. км, длиной 11,5 км, максимальной шириной 8 км, глубиной 7−8 м. называют конкурентом Мертвому морю, поскольку по составуминерализованной воды, иловых грязей и комплексу лечебного воздействия он во многом с ним схож.

Первое место в этом рейтинге занимают Листвянка и Хужир (Байкал, Иркутская область). Яровое и Славгород (Большое Яровое, Алтайский край) попали на шестое место.

Сайт Алтайского края Озеро Большое Яровое

Также в топ-10 самых популярных озер вошли: Приозерск (Ладожское озеро, Ленинградская область); Петрозаводск (Онежское озеро, Карелия); Осташков (Селигер, Тверская область); Казанцево (озеро Чаны, Новосибирская область), Купоярово (Аслыкуль, Башкирия); Белозерск (Белое озеро, Вологодская область); Коростынь (Ильмень, Новгородская область); Гдов (Чудское озеро, Псковская область).

Авторы рейтинга также выяснили, что отдых у озера в России обходится в среднем в 2000—2500 рублей в сутки.

Между тем, как уже сообщало ИА REGNUM, в топ-10 самых популярных курортов России, по версии «ТурСтат», вошли курорты Краснодарского края, Крыма и Калининградской области. Причем, первые три места рейтинга занимают города Сочи, Анапа, Геленджик. Затем идут: Ялта, Евпатория, Новороссийск и Ейск. Замыкают десятку Светлогорск, Алушта и Кисловодск.