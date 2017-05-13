Кёльн, Германия, 13 мая, 2017, 06:14 — ИА Регнум. Пассажиры самолёта Boeing 737 в международном аэропорту Кёльн/Бонн были эвакуированы за несколько минут до взлёта после сообщения о подозрительном разговоре в салоне, передаёт немецкая газета Express.

Araisyohei Аэропорт Кельн/Бонн

Лайнер австрийской авиакомпании Niki вечером 12 мая должен был выполнять рейс на Майорку. В момент когда воздушное судно уже готовилось к взлёту, двое пассажиров пожелали срочно покинуть салон.

Своё решение они объяснили возникшими опасениями из-за услышанного ими разговора других пассажиров.

Что именно слышали взволновавшиеся пассажиры, не уточняется, однако служба безопасности аэропорта приняла решение отменить вылет. Все 167 человек, находившие на борту, были эвакуированы, а их багаж был направлен на повторный досмотр.

По итогам проверки ничего подозрительного ни среди пассажиров рейса, ни в багаже выявлено не было. В результате рейс был отправлен с задержкой в несколько часов.

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