Каракас, 13 мая, 2017, 05:41 — ИА Регнум. В Венесуэле найден убитым племянник известного дизайнера и модельера Каролины Эрреры, передаёт телеканал ФИС News.

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Как сообщается, тело 34-летнего бизнесмена Рейнальдо Хосе Эрреры было обнаружено вечером 11 мая в грузовике, брошенном у дороги недалеко от Каракаса. Рядом с ним также было найдено тело его друга — предпринимателя Фабрицио Мендоса.

По данным полиции, неизвестные схватили мужчин рядом с их офисом. Затем бандиты завезли похищенных в их дома, где украли деньги и драгоценности. После этого оба бизнесмена были убиты выстрелами в голову, передаёт El Universal.

Правоохранительные органы начали расследование произошедшего. У Эрреры, как сообщается, остались двое малолетних детей.

Ранее сообщалось, что в ходе очередного дня антиправительственных акций протеста в Венесуэле погиб ещё один человек и десятки пострадали. Всего за период волнений в стане погибли уже более 40 человек.

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