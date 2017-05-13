Богота, 13 мая, 2017, 04:43 — ИА Регнум. В Колумбии 12 мая была официально разоружена первая группа бойцов повстанческой группировки «Революционные вооружённые силы Колумбии — Армия народа» (FARC-EP), сообщает пресс-центр миссии ООН в Колумбии.

Silvia Andrea Moreno Оружие изъятое у FARC-EP

«Первая группа из 12 членов FARC-EP получила в эту пятницу от Миссии ООН сертификаты о завершении процесса индивидуального разоружения, что позволяет им официально начать реинтеграцию в гражданскую жизнь», — говорится в сообщении.

Отмечается, что членами миссии в лагери FARC-EP привезён 41 контейнер и 52 металлических ящика, что позволит им утилизировать десятки тысяч единиц оружия. Для выполнения этой задачи миссия развернула более 500 наблюдателей по всей стране.

Как сообщало ИА REGNUM, процесс разоружения повстанцев FARC-EP под контролем миссии ООН начался 1 марта и должен завершится к 29 мая — то есть через 180 дней после вступления в силу итогового соглашения о мире между повстанцами и правительством Колумбии.

Процесс разоружения проходит в 26 специальных зонах на территории Колумбии, под контролем международных наблюдателей, которые уполномочены проверять и регистрировать сдаваемое боевиками оружие.

С февраля в Колумбии также начался решающий этап воплощения мирного соглашения — передислокация повстанцев в лагери, в курируемые ООН.