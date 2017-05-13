Вашингтон, 13 мая, 2017, 04:09 — ИА Регнум. Первые четыре кандидата на пост директора ФБР 13 мая пройдут собеседование в Минюсте США, передаёт Fox News со ссылкой на источники.

Флаг ФБР

По информации телеканала, кандидатами являются исполняющей в настоящее время обязанности главы ФБР Эндрю Маккейб, помощник генпрокурора Элис Фишер, бывшим генпрокурором Техаса, сенатор Джон Корнин, а также судья апелляционного суда Нью-Йорка Майкл Гарсия.

Отмечается, что соискатели встретятся с генпрокурором Джеффом Сешнсом и его заместителем Родом Розенстайном.

Как сообщается, всего на должность претендуют около десятка кандидатов. Список включает бывших и действующих законодателей, а также сотрудников правоохранительных структур.

Ранее в качестве претендентов в СМИ назывались также экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джуиани, губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи, экс-начальник полиции Нью-Йорка Рэймонд Келли, экс-глава администрации транспортной безопасности Джон Пистоле, конгрессмен от Южной Каролины Трей Гоуди, экс-конгрессмеа от штата Мичиган Майк Роджерс, бывший замгенпрокурора по вопросам национальной безопасности Кеннет Вайнштейн.

Напомним, 9 мая президент США Дональд Трамп принял решение об отставке Джеймса Коми с поста главы ФБР.

Читайте также:

Уволить главу ФБР Джеймса Коми Трампу помогла Хиллари Клинтон

La Razón: «Трамп уволил главу ФБР из-за России»

Основатель WikiLeaks готов судиться с одним из кандидатов на пост главы ФБР