Каракас, 13 мая, 2017, 03:55 — ИА Регнум. Более 150 участников беспорядков и столкновений в ходе акций протеста в Венесуэле приговорены военными судами к лишению свободы. Об этом сообщает в Twitter неправительственная правозащитная организация «Венесуэльский уголовный форум».

María Alejandra Mora (SoyMAM) Манифистация Вененуэла

По данным НПО, всего перед военными судами на сегодняшний день предстали 237 гражданских лиц, из них 155 приговорены к различным тюремным срокам.

По словам правозащитников, дела задержанных в ходе акций протеста рассматриваются военными судами по той причине, что прокуратура страны отказалась выдвигать обвинения против них.

Напомним, в Венесуэле с начала апреля продолжаются массовые демонстрации, спровоцированные конфликтом между подконтрольным оппозиции парламентом и Верховным судом, лояльным правительству Николаса Мадуро.

Оппозиция обвинила Верховный суд в узурпации власти после его решения взять на себя полномочия Национальной ассамблеи ввиду систематического нарушения парламентом вердиктов суда. Решение суда впоследствии было отменено, но оппозиция всё равно вывела людей на улицу, требуя отставки президента.

Демонстрации сопровождаются беспорядками, столкновениями с полицией и массовыми случаями мародёрства. Жертвами волнений стали уже более 40 человек. Свыше тысячи человек были задержаны полицией.

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