Дейр-эз-Зор, Сирия, 13 мая, 2017, 03:30 — ИА Регнум. По меньшей мере пять мирных жителей погибли в результате удара авиации коалиции во главе с США на северо-востоке Сирии, передаёт Al Jazeera.

manhhai Авиаудар

По информации источников телеканала, авиаудар был нанесён в населённом пункте Эль-Курия рядом с городом Дейр-эз-Зор, где ВВС коалиции атаковали предполагаемые позиции террористов.

Сообщается также, что двумя днями ранее в результате аналогичного удара по деревне Эс-Салахия на севере Ракки погибли не менее одиннадцати местных жителей, в том числе четверо детей.

Напомним, к штурму Ракки, являющейся неофициальной столицей террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в настоящее время готовятся «Демократические силы Сирии», в рядах которых также сражаются курдские ополченцы. Прежде чем начать штурм, ДСС ждут поставок оружия от США, в том числе бронетехники.

Операция по освобождению города, как считают эксперты, потребует значительных материальных и человеческих ресурсов. Так, освобождение от террористов города Мосула в соседнем Ираке продолжается уже полгода. В боях за город погибли порядка 16 тысяч мирных жителей.

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