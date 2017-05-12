Киев, 13 мая, 2017, 02:50 — ИА Регнум. Лидер фракции «Батькивщина» в Верховной раде Украины Юлия Тимошенко считает, что дело о государственной измене экс-президента страны Виктора Януковича политизировано и проводится с «нарушением всех процедур». Об этом она заявила в эфире телеканала «112 Украина».

Tymoshenko.ua Тимошенко

По мнению Тимошенко, украинская власть своими действиями «по сути, строит путь для оправдания Януковича», так как в деле против него «нет ничего, что происходит правильно».

«Во-первых, политизировали это дело, и генпрокурор делает заявления о виновности Януковича, о виновности его окружения. Это первое основание, чтобы признать в Европейском суде это дело политически мотивированным. Потому что они не имеют права давать оценок, не имеют права политизировать процесс до вынесения приговора», — подчеркнула она.

Кроме этого, как считает Тимошенко, в деле «нарушены все процедуры, которые воспринимаются Европейским судом как правовые, фундаментальные, основополагающие». «Нарушено всё. Если Янукович будет лишён права на защиту, считайте, что это будет реабилитацией Януковича в европейских судебных инстанциях», — отметила лидер «Батькивщины».

При этом Тимошенко заявила, что является одной из пострадавших от правления Януковича, и потому желает его реального осуждения.

Как передавало ИА REGNUM, 3 мая стало известно, что Интерпол прекратил международный розыск Виктора Януковича, а также удалил из своей базы данных всю информацию о сыне экс-президента — Александре Януковиче. Последний так и не был объявлен в международный розыск, хотя Генпрокуратура Украины направляла соответствующий запрос.

Пресс-секретарь экс-президента Украины Юрий Кирасир заявил, что тем самым Интерпол указал на факт, что уголовное преследование в отношении Януковича имеет политически мотивированный характер.

В апреле президент Украины Пётр Порошенко подписал поправки в уголовно-процессуальное законодательство, которые позволяют провести заочный судебный процесс над Виктором Януковичем.

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