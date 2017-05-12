Вашингтон, 13 мая, 2017, 02:30 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп может уволить ряд сотрудников своего аппарата, отвечающих за связи с общественностью. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме.

Gage Skidmore Шон Спайсер

По информации издания, поводом для возможных кадровых перестановок может послужить то, что отдел по коммуникациям «не смог предотвратить ожесточённые дискуссии» вокруг ситуации с увольнением директора ФБР Джеймса Коми.

В частности, как отмечается, президент США не исключает замены пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера. Других конкретных персон не называется, но указано, что Дональд Трамп рассматривает возможность «реорганизации всего отдела, отвечающего за коммуникацию и стратегии в данной сфере».

По словам источников, высокопоставленный сотрудник отдела уже провёл ряд встреч с представителями дружественных кабельных телеканалов с целью оценки их заинтересованности в присоединении к команде Белого дома.

Напомним, 12 мая Дональд Трамп выступил с предложением отменить регулярные брифинги Белого дома для журналистов, заявив, что таковые перестали выполнять свою функцию, и присутствующие на них представители СМИ уже не могут точно передавать актуальную информацию.

«Поскольку я очень активный президент, и много чего происходит, мои заместители не могут выступать на публике с безупречной точностью», — написал президент в своём микроблоге в Twitter.

По его мнению, лучшим решением данной проблемы будет полная отмена подобных брифингов и предоставление журналистам письменных ответов на вопросы.