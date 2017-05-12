Москва, 13 мая, 2017, 01:56 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения России отразило хакерскую атаку на компьютеры ведомства. Об этом сообщил помощник главы Минздрава Никита Одинцов на своей странице в Twitter.

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«Сообщаю, что Минздрав России оперативно отразил начавшиеся атаки и закрыл уязвимости», — написал он.

Напомним, массированной кибератаке вечером 12 мая подверглись и другие российские ведомства. Об отражении атаки сообщила пресс-служба МЧС России. В МВД России заявили, что заражению подверглось менее 1% от общего количества компьютеров ведомства, их работа после этого была заблокирована. При этом серверные ресурсы МВД, как сообщалось, не были заражены, так как в них используются другие операционные системы и серверы отечественного производства с российскими процессорами «Эльбрус».

По сообщениям СМИ, атаке подвергались также компьютеры Следственного комитета, однако в ведомстве опровергли эту информацию. Об отражении кибератаки заявил Сбербанк.

По данным «Лаборатории Касперского» массовые хакерские атаки произошли 12 мая по всему миру. Специалисты компании зафиксировали более 45 тысяч попыток заражения программой-шифровальщиком WannaCry в 74 странах, причём большинство из них в России.

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