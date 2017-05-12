Колумбус, США, 13 мая, 2017, 01:35 — ИА Регнум. Четыре человека погибли в результате стрельбы в доме престарелых в американском городе Киркерсвилле (штат Огайо), передаёт Associated Press.

Старость

Как сообщили в местной полиции, после получения информации о вооружённом человеке к месту выехал находившийся поблизости полицейский. Он успел сообщить по рации, что засёк подозреваемого, после чего связь с ним прервалась.

Позднее сотрудник полиции и предполагаемый преступник были найдены мёртвыми. Также нападавший застрелил двух сотрудниц дома престарелых.

На данный момент точно не установлено, был ли преступник застрелен правоохранителем или сам свёл счёты с жизнью. Все обстоятельства произошедшего и мотивы стрелка в настоящее время выясняются.

Сообщается, что погибший полицейский, 36-летний Эрик Дисарио, занял свой пост менее месяца назад. У него остались шестеро детей и беременная жена.

Напомним, 16 апреля в столице штата Огайо, городе Колумбусе, неизвестные открыли стрельбу в ночном клубе, в результате чего погибли пять человек, ещё четверо получили ранения различной степени тяжести.