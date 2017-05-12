Малгобек, Ингушетия, 13 мая, 2017, 01:09 — ИА Регнум. Террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за нападение на пост полиции в Ингушетии. Об этом сообщает организация SITE Intelligence Group, занимающаяся мониторингом активности экстремистов в интернете.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Знамя

Ранее правоохранительные органы установили личности двух нападавших. Ими оказались члены бандподполья 29-летний Магомед Бекбузаров и 34-летний Адам Магмадов.

Первый из них находился в розыске за совершение преступлений террористической направленности. Его называли в числе предполагаемых участников нападения на пост ДПС, которое было совершено 8 апреля 2017 года.

Напомним, в ночь на 12 мая группой боевиков был обстрелян контрольно-заградительный пост полиции «Малгобекский», расположенный на границе Ингушетии и Кабардино-Балкарии. В результате атаки огнестрельное ранение получил старший сержант полиции. Нападавшие были уничтожены.

В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что боевики были хорошо вооружены. При себе у них были обнаружены пусковая установка от РПГ, более 380 патронов и 180 гильз калибра 5,45 мм, два автомата Калашникова калибра 5,45 мм, а также самодельное взрывное устройство, начинённое поражающими элементами.

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По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа» и «Незаконный оборот оружия». В республике введён план «Сирена». Принимаются меры по установлению возможных соучастников нападения.