Каракас, 13 мая, 2017, 00:51 — ИА Регнум. Неделю назад объявляли «женский марш», собирая прекрасный пол на «мирные демонстрации», которые по традиции в Венесуэле сохранить мирными от первого шага до последнего не удается. Обязательно найдется манифестант со слабыми нервами и начнет бросаться на полицейских или мародер с очень крепкими нервами, который точно знает, что делает, провоцируя тех же правоохранителей битьем витрин.

Бабушка

Толкать женщин в подобный мутный водоворот — не самое порядочное дело, но ведь речь идет о захвате (оппозицией) или удержании (правительством) власти, так что здесь уже не до сентиментальностей и галантных манер.

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Поэтому фишкой оппозиции на этой неделе стала новая версия «женского марша» — «марш бабушек» (Marcha de las Abuelas). Полиция и Нацгвардия не решились применить против бабушек (и примкнувшим к ним дедушек) «биохимическое оружие» в виде слезоточивого газа. Обошлись мусорными контейнерами, которыми оцепили президентский дворец Мирафлорес. Манифестанты преклонного возраста дружно поскандировали: «Кто мы? Старики! Что хотим? Свободы!»

Президент к ним не вышел. Бабушки и дедушки разошлись по домам. Обошлось без кровопролития. Оппозиция ищет новые провокационные ходы.