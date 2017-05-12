Хельсинки, 13 мая, 2017, 00:45 — ИА Регнум. Бывший президент Финляндии Мауно Койвисто скончался 12 мая в Хельсинки на 94-м году жизни. Об этом сообщается на официальном сайте действующего главы государства Саули Ниинистё.

Bundesarchiv Мауно Койвисто с супругой в Дрездене. 1987 год

Мауно Хенрик Койвисто занимал пост президента Финляндии на протяжении двенадцати лет — с 1982 по 1994 год. За период его правления Финляндия пережила экономический спад, однако Койвисто удалось вывести страну из кризиса.

Первоначально на посту президента Койвисто придерживался внешнеполитического курса своего предшественника Урхо Кекконена: стремился к установлению близких отношений с руководством СССР, при этом избегал участия страны в холодной войне на стороне какого-либо из противоборствующих блоков.

В 1991 году после распада СССР Койвисто осуществил поворот во внешней политике. Вышел из Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с СССР и высказался за вступление страны в ЕС.

В последние годы Мауно Койвисто редко появлялся на публичных мероприятиях из-за болезни Альцгеймера.

Был доктором философских наук. Автор книг «Осуществление линии» (1968), «Неверная политика» (1979), «Вехи пути» (1983).