Москва, 13 мая, 2017, 00:22 — ИА Регнум. МЧС России 12 мая зафиксировало несколько попыток хакерских атак на свои служебные компьютеры, все они были отражены, сообщили в пресс-службе министерства.

Silovik.net МЧС России

Отмечается, что в ходе кибератак «заражению не подвергся ни один компьютер», в настоящее время все интернет-ресурсы МЧС работают в штатном режиме.

Ранее, напомним, в СМИ появились сообщения о кибератаках на компьютеры Следственного комитета и МВД России. В СК данную информацию опровергли, а в МВД заявили, что заражению подверглось менее 1% от общего количества компьютеров ведомства, их работа после этого была заблокирована. Серверные ресурсы МВД, как отмечено, не были заражены, так как в них используются другие операционные системы.

Об отражении кибератак сообщил также Сбербанк. «Системы информационной безопасности своевременно зафиксировали попытки проникновения в инфраструктуру банка. Сеть банка предусматривает защиту от подобных атак», — заявили в пресс-службе организации.

По данным «Лаборатории Касперского» массовые хакерские атаки были зафиксированы 12 мая по всему миру. Специалисты компании зафиксировали более 45 тысяч попыток заражения программой-шифровальщиком WannaCry в 74 странах, причём большинство из них в России.

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