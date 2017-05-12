Вашингтон, 13 мая, 2017, 00:06 — ИА Регнум. В хакерских атаках, прокатившихся по всему миру, использовались модифицированные программные инструменты Агентства национальной безопасности (АНБ) США, сообщил на своей странице в Twitter бывший сотрудник АНБ США Эдвард Сноуден.

Больница

Сноуден уточнил, что кибератаки, совершенные на компьютеры медицинских учреждений Великобритании, поставили под угрозу жизни пациентов клиник.

Для этих атак хакеры использовали модифицированные вирусные программы АНБ США.

Благодаря этим инструментам, вредоносное программное обеспечение устанавливается через протоколы обмена файлами, применяемые на компьютерах различных организаций по всему миру.

На данный момент стало известно о хакерских атаках на компьютерные сети в США, Испании, Китае, Италии, Великобритании, Вьетнаме и Тайване. Вирус рассчитан на программные операционные системы Windows.

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Как сообщало ИА REGNUM, кибератаке подверглись компьютеры сотрудников МВД России. Примечательно, что серверные ресурсы МВД России не были заражены, так как в них используются операционные системы и серверы отечественного производства с российскими процессорами «Эльбрус».