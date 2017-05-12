Лондон, 12 мая, 2017, 23:52 — ИА Регнум. На 83-й минуте бельгийский форвард Миши Батшуайи открыл счет после прострела Сесара Аспиликуэты с правого фланга атаки — 0:1.

Chelseafc.com «Вест Бромвич» — «Челси» 0:1

Статистика матча («Вест Бромвич"/"Челси»)

Удары 4/17

Удары в створ 2/6

Владение 31%/69%

Фолы 13/8

«Челси» официально стал чемпионов АПЛ 2016/17, набрав 87 очков за 3 тура до конца, что на 10 больше, чем у ближайшего преследователя — «Тоттенхэма». «Дрозды» остались на 8-м месте с 45-ю очками.

Составы на матч:

«Вест Бромвич»: Фостер, Ньом, Эванс, Маколей, Доусон, Ливермор, Брант, Макклин, Флетчер, Филд, Рондон.

«Челси»: Куртуа, Кэхилл, Асипилуэта, Луис, Алонсо, Азар, Фабрегас, Педро, Мозес, Матич, Коста.

Главный арбитр матча: Майкл Оливер.

Предупреждения: Макклин — 20, Филд — 36, Уилсон — 71.

Голы: Батшуайи — 0:1.