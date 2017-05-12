Санкт-Петербург, 12 мая, 2017, 23:40 — ИА Регнум. Дети из Санкт-Петербургской деревни SOS и воспитанники академии ФК «Зенит» U-12 провели товарищеский матч в северной столице. Встреча состоялась в рамках международного детского социального проекта «Футбол для дружбы».

Gazprom.ru Футбол

Тренер клуба «Зенит-2», полузащитник Константин Зырянов поприветствовал восьмерых ребят из деревни SOS и десятерых воспитанников академии, сообщив, что с интересом будет наблюдать за тем футболом, который они покажут. Учащимся академии он пожелал побыстрее вырасти, чтобы вступить в основной состав сине-бело-голубых, а гостям — продемонстрировать лучшие спортивные качества, благодаря чему их, возможно, пригласят на обучение.

Ребята познакомились и обменялись Браслетами дружбы сине-зеленого цвета: эти повязанные вокруг запястья нити давно стали символом проекта, причём синий цвет означает мирное небо над головой, а зелёный — футбольное поле, которое должно быть доступно каждому.

«Подобные проекты помогают ребятам найти новых друзей, а детям из деревни SOS — сыграть с игроками академии, лучшей в городе. Дружба в футболе — это поддержка товарищей по команде на поле и за его пределами, без дружбы не будет футбола. У меня в детстве подобных матчей не было, но хотелось бы. Тем, кто хочет заниматься футболом, я бы посоветовал ставить самые большие цели и упорно идти к ним, прежде всего, на футбольном поле», — сказал полузащитник «Зенита» Алексей Евсеев.

Футболисты пообщались с ребятами и раздали им автографы. Мальчики разбились на команды, при этом они формировались по смешанному типу — в каждой были как представители академии, так и деревни SOS. Затем ребята провели несколько таймов в составах 5×5 под чутким руководством тренеров академии.

Проект «Футбол для дружбы» проходит уже пятый год подряд по инициативе ПАО «Газпром». Он объединяет людей разных национальностей, пола, физических возможностей. Его уже поддержали более 400 тыс. человек по всему миру, среди которых звезды футбола Франц Беккенбауэр, Дидье Дрогба, Мичель Сольгадо, Андрей Аршавин, Виктор Байа, а также организации FIFA, UEFA, национальные футбольные ассоциации. Организаторы надеются, что проект поможет развитию детского футбола, а также культивации чувства толерантности и уважения к различным культурам и национальностям.

На сегодня география проекта расширилась до 64 стран, ребята из которых приедут в Петербург, чтобы сразиться на турнире и посетить финал Кубка конфедерации.