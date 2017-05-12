Ливерпуль, Великобритания, 12 мая, 2017, 23:39 — ИА Регнум. На 56-й минуте аглийский плеймейкер Росс Баркли открыл счет после ассиста Фила Джагелки — 1:0.

Evertonfc.com «Эвертон» — «Уотфорд» 1:0

Статистика матча («Эвертон"/"Уотфорд»)

Удары 9/7

Удары в створ 6/2

Владение 57%/43%

Фолы 6/9

На данный момент «Эвертон» идет на 7-м месте с 61-м очком. «Уотфорд» остался на 15-й позиции, имея в своем активе 40 очков.

Составы на матч:

«Эвертон»: Роблес, Бейнс, Уильямс, Джагелка, Холтгейт, Шнайдерлен, Гейе, Дэвис, Баркли, Лукаку, Миралас.

«Уотфорд»: Гомес, Предль, Мариаппа, Кабаселе, Берами, Дукуре, Янмат, Олебас, Копу, Дини, Окака.

Главный арбитр матча: Кевин Френд.

Предупреждения: Берами — 39, Янмат — 39, Олебас — 70.

Голы: Баркли 56 — 1:0.