Киев, 12 мая, 2017, 22:59 — ИА Регнум. В Киеве снесен последний памятник Владимиру Ленину. Об этом сегодня, 12 мая, сообщают местные СМИ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Декоммунизация

Последний памятник основателю СССР Владимиру Ленину находился в промышленной зоне на улице Козацкой в Голосеевском районе Киев. Оказывается, что демонтаж памятника планировался и ранее, но рабочие не смогли его найти, но при этом отчитались о выполнении поручения властей.

Украинские СМИ утверждают, что хозяйка территории в конце апреля 2017 года написала заявление в администрацию Киева на демонтаж памятника Ленина.

Однако в администрации ей сказали, что по документам памятник уже снесен, и деньги на его повторный снос выделены не будут. Тогда собственница земельного участка за свой счет наняла рабочих которые снесли памятник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2015 года на Украине начал действовать одобренный Верховной радой закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов в Украине и запрет пропаганды их символики».

В рамках этого закона переименованию подлежат все объекты, названия которых связаны с именами деятелей СССР или упоминающие коммунизм, советскую власть и ее институты — компартию, комсомол, пионерию и другие. Кроме того, запрещена любая «пропаганда советской символики», что подразумевает снос памятников и уничтожение любой советской символики.