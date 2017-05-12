Луганск, 12 мая, 2017, 22:51 — ИА Регнум. Она привела и другие цифры, свидетельствующие о том, что экономика Республики постепенно развивается, а введение на предприятиях, которые еще недавно были в юрисдикции Украины, внешнего управления дает положительные результаты.

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Сотрудники комитета проводят постоянные мероприятия по легализации выплаты заработной платы, выявлению фактов выплаты заработной платы «в конвертах» без перечисления в бюджет республики.

Все эти факты весьма обнадеживающие. Увеличение налоговых отчислений со временем повлечет за собой также рост заработной платы, размеров пенсий и пособий, которые на сегодняшний день в Республике в среднем в три раза меньше, чем в РФ. На сегодняшний день минимальная зарплата в ЛНР составляет 2900 рублей.