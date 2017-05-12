Донецк, 12 мая, 2017, 22:46 — ИА Регнум. Запуск малька был осуществлен и на других водоемах республики для сохранения и приумножения рыбных запасов, которые заметно истощились за годы независимости Украины. Также им был нанесен существенный урон во время нынешней войны. Донецкая Народная Республика имеет территориальный выход к побережью Азовского моря на территории Новоазовского района, где ранее было развито рыбное хозяйство. Сейчас ему нанесён серьёзный ущерб, в том числе и в ходе военных действий, когда часть рыболовецких судов была либо затоплена, либо угнана украинскими оккупантами. Однако в республике принимаются все возможные меры для восстановления рыбного хозяйства: поддерживаются рыболовецкие артели, производится выращивание рыбной молоди. Причём не только для морского бассейна, но и для многочисленных прудов, расположенных на территории республики.

Карп

Следует заметить, что территория ДНР оказалась отрезанной от части азовского побережья, она лишилась и ряда водоемов, которые можно было бы использовать для рыборазведения. Поэтому все имеющиеся ресурсы было решено использовать максимально, но с таким расчетом, чтобы запасы не только не истощались, но и преумножались. Так, с 1 апреля в ДНР в период нереста запрещен любой лов рыбы и раков во всех водоемах; проведение в прибрежных защитных полосах и в рыбохозяйственных водных объектах буровых или взрывных работ, также есть запрет на добычу песчано-ракушечной смеси и гравия; передвижение плавсредств в местах массового нереста, кроме плавсредств, охраняющих водные биоресурсы. Ограничения будет действовать до начала лета. Однако любительское рыболовство удочкой за пределами мест массового нереста рыбы не запрещено.

В реках и прудах ДНР водятся щука, окунь, карп, амур и другие ценные породы рыб, отдельные экземпляры могут весить до 30 кг. Азовское море за последние 20 лет заметно истощилось. В основном здесь ведется промышленный лов кильки и бычка, в небольшом количестве есть осетры, камбала, пеленгас и другие ценные породы рыб, лов которых в ДНР сегодня ограничен.