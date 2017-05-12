Калуга, 12 мая, 2017, 22:49 — ИА Регнум. После реконструкции автотрасса М3 «Украина» получит категорию 1Б, заявили на профильном совещании с участием калужского регионального кабинета министров и председателя правления государственной компании «Автодор» Сергея Кельбаха 12 мая, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба правительства Калужской области На совещании

После реконструкции трассы там не останется левых поворотов, будут исключены пересечения в одном уровне. Дорогу расширят до 4—6 полос в зависимости от участка, построят пешеходные переходы в районе Обнинска и Балабаново. Сейчас работы ведутся на участке с 65-го по 124-й км трассы.

Напомним, на данный момент завершена реконструкция участка 124—173-й километр. Здесь устроена дорожная одежда капитального типа. Расчетный срок ее службы — 12 лет. Для ликвидации нерегулируемых пешеходных переходов в одном уровне построено два надземных пешеходных перехода, установлены шумозащитные экраны вблизи населенных пунктов. На отметке 170-й километр построен единственный в России экодук, предназначенный для перехода диких животных в местах их постоянной миграции. В марте 2017 года были открыты два пункта взимания платы за проезд.