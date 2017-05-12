Киев, 12 мая, 2017, 22:14 — ИА Регнум. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что в 2018 году музыкальный конкурсе «Евровидение» должен также пройти на Украине. Об этом глава украинского правительства написал в своем Twitter-аккаунте сегодня, 12 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Гройсман считает, что украинские ведущие нынешнего конкурса «Евровидение», который проходит в Киеве, настолько блестяще ведут шоу, что и в 2018 году этот конкурс надо провести на Украине.

«Наши ведущие вчера были лучше, чем все исполнители. Евровидение-2018 должно остаться на Украине», — пишет Гройсман.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, песенный конкурс «Евровидение» в 2017 году проходит в Киеве. Россия в конкурсе не участвует, так как Служба безопасности Украины (СБУ) запретила российской участнице конкурса Юлии Самойловой въезд на Украину.