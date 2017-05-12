Москва, 12 мая, 2017, 21:25 — ИА Регнум. На 31-й минуте израильский связующий полузащитник Бибрас Натхо открыл счет ударом с пенальти — 1:0.

Arsenaltula.ru ЦСКА — «Арсенал» (Тула) 3:0

Через 10 минут талантливый российский форвард Федор Чалов удвоил преимущество хозяев, замкнув прострел Александра Головина с правого фланга — 2:0.

В начале второго тайма Чалов оформил дубль ударом головы после навеса Георгия Щенникова с левого фланга — 3:0.

Статистика матча («ЦСКА» / «Арсенал»)

Удары 20/2

Удары в створ 11/0

Владение 64%/36%

Фолы 10/14

На данный момент «красно-синие» уверенно идут на второй строчке, имея в своем активе 56 очков и опережая «Зенит» уже на 4 очка. Команда из Тулы осталась в зоне вылета с 24 очками.

Составы на матч:

ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, Васин, Березуцкий, Фернандес, Вернблум, Головин, Щенников, Натхо, Витиньо, Чалов.

«Арсенал»: Габулов, Комбаров, Беляев, Сунзу, Вергара, Власов, Горбатенко, Баурчану, Максимов, Александров, Расич.

Главный арбитр матча: Владимир Сельдяков.

Предупреждения: Сунзу — 29, Комбаров — 89, Кучаев — 90+3.

Голы: Натхо (пен) 31 — 1:0, Чалов 41 — 2:0, Чалов 53 — 3:0.