Вашингтон, 12 мая, 2017, 21:19 — ИА Регнум. Сайт WikiLeaks обнародовал новую порцию секретных документов ЦРУ под общим обозначением Vault 7.

commons.wikimedia.org Совершенно секретно

Коллектив сайта разместил секретные данные о двух механизмах кибершпионажа, используемых спецслужбами США.

Первая часть обнародованных документов посвящена так называемой программе «После полуночи» (AfterMidnight). Она состоит из более мелких программ под общим названием «Гремлины» (Gremlins), незаметно для пользователя собирающих информацию на зараженном компьютере или технически поддерживают «Гремлинов» других типов.

Указывается, что загрузка этих программ и постановка задач координируется системой «Осьминог» (Octopus) с HTTPS-страницы.

Вторая часть публикации рассказывает о программе «Ассасин» (Assassin), которая устанавливается удаленно на компьютеры с системой Microsoft Windows и функционирует одновременно с системными процессами. Список конкретных задач этой программы можно обновлять незаметно для пользователя.