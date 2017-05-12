Кострома, 12 мая, 2017, 21:12 — ИА Регнум. В Костроме работники МКУ «Дорожное хозяйство» 12 мая приступили к ремонту дорожного покрытия улицы Островского. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии, работы проводятся с использованием новой технологии ремонта струйно-инъекционным методом: трещины и ямы асфальтобетонного покрытия заполняют эмульсией с битумной основой и мелкофракционным щебнем. Смесь подается под высоким давлением сжатого воздуха на повреждённый участок дорожного покрытия.

Дорожные работы

Новая машина будет использована и для ремонта на улице Советской, где выявлено около 20 разрушений дорожных швов на асфальтовом покрытии. Ремонт улицы проводился в 2012 году. До этого подрядчик — «Ярдорстрой» — выполнял свои гарантийные обязательства. Но сейчас предприятие обанкротилось, и мэрия решила приводить улицу Советскую в порядок собственными силами. Работы выполнит МКУ «Дорожное хозяйство», а потом затраченные средства взыщут с подрядчика в судебном порядке.

Основной ремонт городских дорог начнется летом. Работы пройдут на 14 улицах и площадях. Костромской области на эти цели дополнительно выделят средства по решению правительства РФ. Общая сумма на ремонт дорог в областном центре составляет около 350 миллионов рублей.

Средства областного дорожного фонда пойдут и на проекты по освещению улиц, ремонт тротуаров, установку дорожных ограждений и новых светофорных объектов, обустройство пешеходных переходов. При этом особое внимание будет уделяться качеству выполнения работ. Контролировать ремонт и дальнейшее содержание дорог на гарантии будут с участием общественников.