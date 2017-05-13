Пекин, 13 мая, 2017, 03:30 — ИА Регнум. Туркменская ветка газопровода может считаться той недостающей деталью, при наличии которой складывается вся мозаика. Логика здесь проста: наличие транскаспийской составляющей делает конкурентоспособной совместную с Азербайджаном поставку углеводородов в Западную Европу. Над этим проектом работает корпорация ВР, обещающая к середине 2018 года завершить строительство грузинского участка для Трансанатолийского и Трансадриатического газопроводов.

Иван Шилов ИА REGNUM Новая реальность в Средней Азии

Теперь же к инициативе британских коллег начинают проявлять интерес и американские компании ExxonMobil и Chevron. Все перечисленные факты заставляют предположить наличие сговора, в котором замешан и Китай, с целью оттеснения России с южного направления развития.

Подробности читайте в статье: Китай, США и Британия продвигают Транскаспийский маршрут в обход России

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