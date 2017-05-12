Вашингтон, 12 мая, 2017, 21:18 — ИА Регнум. Ведущая телепередачи ClapBack на американском канале Fox News Джули Рогински в начале своей передачи обратилась к телезрителям на русском языке. Программа вышла в эфир сегодня, 12 мая.

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«Добро пожаловать на нашу программу ClapBack с Джули Рогински, где мы защищаем Twitter от всех людей, которые нам присылают ужасные, ужасные вещи каждый день», — сказала Рогински по-русски, а затем перешла на английский язык.

Свою выходку она далее пояснила тем, что лишь попыталась продемонстрировать «потенциальным хозяевам» знание их языка.

Затем Рогински безапелляционно заявила, что увольнение директора Федерального бюро расследований (ФБР) США Джеймса Коми стало «последним шагом на пути захвата Российской Федерацией американского правительства».

Напомним, директор ФБР Коми был уволен Дональдом Трампом с занимаемой должности после того, как он назвал Россию «самой большой угрозой для США на земле», а также заявил, что русские вмешивались и продолжают вмешиваться во внутриполитические дела в США.

Известно, что Коми вел расследование предполагаемых «связей с Россией» президента США Трампа.

Более того, сегодня Трамп предостерег Коми от передачи СМИ содержания их разговоров.

«Джеймсу Коми лучше надеяться, что «записей» наших разговоров нет, прежде чем он начнет сливать их прессе!» — написал президент США в своем Twitter-аккаунте.