Ватикан, 13 мая, 2017, 02:43 — ИА Регнум. Россия и российский президент заняли первые места в списке стран и политиков, воспринимаемых арабской молодежью как дружественные. Об этом говорят результаты опроса, проведенного компанией ASDA’A Burson-Marsteller на Ближнем Востоке. Об этой и других новостях, связанных с политической ситуацией в ближневосточном регионе, читайте в статье обозревателя ИА REGNUM Станислава Стремидловского.

Hamed Saber Иранские девушки

О результатах опроса сообщило агентство AsiaNews (Рим, Италия). Результат опроса показал растущее доверие молодежи арабских стран к России и Путину, вытесняющее с первого места США. Самый ценный союзник, как показывают собранные отклики, это Москва с ее 21% поддержавших, а вот Вашингтон потерял с последнего опроса 8%, упав до 17%.

Во многом такая ситуация связана с разочарованием, постигшем население арабских стран в их надеждах на нового президента США Дональда Трампа. Ожидания изменений агрессивной американской политики были подорваны последними действиями Вашингтона в ближневосточном регионе. 64% опрошенных из числа 3500 респондентов оценили действия Трампа как вызывающие обеспокоенность, страх или гнев.

Важные выводы можно сделать также из части опроса, посвященной ситуации с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). На вопрос о том, ослабевает ли влияние экстремистских халифатистов, положительный ответ дали жители Ирака. А вот молодые арабы в Ливии, Йемене и Саудовской Аравии думают, что джихадисты стали сильнее.

Подробности читайте в статье: Арабская молодежь считает Путина и Россию самым ценным союзником

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