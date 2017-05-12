Челябинск, 12 мая, 2017, 20:56 — ИА Регнум. Продолжить укрепление среднего медицинского звена в муниципалитетах планирует правительство Челябинской области в 2017 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

Цитата из к/ф «Сельский врач». реж. Сергей Герасимов. 1951. СССР Тамара Макарова в роли сельского врача

На съезде Совета муниципальных образований Челябинской области, прошедшем сегодня, 12 мая, в городе Пласте, был рассмотрен вопрос о текущем положении в системе здравоохранения и социального обеспечения населения. На текущий момент признаны успешными программа «Земский доктор» и новая, введенная в 2017 году, — «Земский фельдшер». Обе программы способствуют сохранению кадрового состава системы здравоохранения в муниципальных района Челябинской области. Дополнительно медицинская инфраструктура на селе и в небольших городах Южного Урала пополнится фельдшерско-акушерскими пунктами, которые в предыдущие годы активно закрывались. «В этом году запланировано строительство пяти фельдшерско-акушерских пунктов, с объемом финансирования 20,5 миллиона рублей», — сообщил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Также в области, отметил глава региона, в целом завершена централизация учреждений здравоохранения, выстроена вертикаль системы органов управления и учреждений социальной защиты населения.

Вместе с тем губернатор акцентировал внимание на высокой доли ответственности органов местного самоуправления за социальное обеспечение жителей Южного Урала, в формировании позитивного настроя в жизни людей.

«На нас с вами лежит груз ответственности за развитие территорий, за людей, которые доверили нам свои надежды и ждут полновесной отдачи, и в этом плане особенно важно наше с вами взаимодействие. Наши сограждане постоянно формируют перед органами власти и местного самоуправления задачи и рабочие темы. Вы — та самая власть «в шаговой доступности», о которой в свое время говорил наш президент. От вашей каждодневной работы зависит социальное самочувствие трех с половиной миллионов южноуральцев, и нам всем важно, чтобы их настрой был позитивным, с уверенностью в завтрашнем дне», — отметил губернатор.

Напомним, за время действия в России федеральной программы «Земский доктор» в села переехали свыше 20 тыс. врачей. В Челябинской области по программе «Земский доктор» в глубинку переселились более 400 специалистов. Подъемные медработникам, решившим переехать в село по программе, составляют сумму один миллион рублей.

В настоящее время в некоторых регионах России действует программа «Земский фельдшер». По программе, работающей и в Челябинской области, молодым специалистам — фельдшерам, решившим отработать на селе не менее пяти лет, выделяются подъемные в размере 500 тыс. рублей.