Париж, 13 мая, 2017, 01:30 — ИА Регнум. Причем эта победа подается как акт одоления чуть ли не открытого агента Кремля, и к тому же месть за победу Трампа. На каком основании Трампа, как и Ле Пен, так упорно считают ставленниками Москвы, остается непонятным, но так даже эффектнее: вроде как, все это знают, так что объяснения может требовать только глупец. А глупцом никто казаться не хочет.

Interessant.ru Эммануэль Макрон

Пляска в СМИ вокруг Макрона — это какое-то торжество бессмыслицы, пиршество инфантилизма. Чем иначе можно объяснить те огромные авансы (Обаме после избрания и не снилось), которыми одаривают нового президента. Макрон теперь объединит Францию (интересно, как — после такого-то раскола на выборах), да и сам Евросоюз перезагрузит. Макрон уничтожил «Национальный фронт», который «полностью провалился» (удвоив свой результат с предыдущего участия в выборах и заявив себя как имеющую широкую поддержку оппозицию).

Еще победа Макрона гарантирует реанимацию франко-германского союза — о как! Не понятно, в чем заключаются гарантии, но это не смущает. Макрон защитит и отстоит, не больше не меньше, само право цивилизации на свободу. И уж совсем удивила немецкая радиостанция Deutsche Welle своим заявлением, что Макрон продолжит давить на Россию и должен убедить Путина сдать Асада и Донбасс. Откуда этот малоизвестный и нераскрученный политик, как его называет сама пресса, возьмет «давилку» и «убеждалку» — непонятно. Но, видимо, понимания и не требуется.

Блистательные высказывания европейских СМИ читайте в статье: СМИ ЕС: «Европа избежала катастрофы»

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