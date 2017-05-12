Москва, 12 мая, 2017, 20:47 — ИА Регнум. "Обновление атмосферы двусторонних отношений во многом зависит от устранения многочисленных раздражителей, созданных Вашингтоном в последние годы», — заявил Ушаков.

Pixabay.com Американский флаг

Он подчеркнул, что российской стороне все ещё не возвращена дипломатическая собственность, незаконно изъятая под Новый год властями США.

«Если этого не будет сделано, то, конечно, на повестку дня встанут какие-то ответные меры российской стороны», — отметил помощник президента России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 декабря администрация уходящего президента США Барака Обамы ввела очередной пакет санкций против России. Санкции коснулись девяти российских учреждений, а также компаний и физических лиц.

В частности, под санкции попали Главное разведывательное управление (ГРУ) и Федеральная служба безопасности (ФСБ). Кроме того, из США были высланы 35 российских дипломатов и их семьи.