Челябинск, 12 мая, 2017, 20:33 — ИА Регнум. Снижение производственного травматизма отмечено на предприятиях Южного Урала в первом квартале 2017 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

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Сокращение травм на производстве в первом квартале 2017 года составило 10% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Всего за период с 1 января по 1 апреля 2017 года пострадали 293 работника, 24 из них получили тяжелые травмы, пятеро погибли. Тогда как за тот же период 2016 года пострадало 326 человек, тяжелые повреждения были у 34 из них, смертельные травмы получили семь человек.

В Челябинской области, по данным правительства региона, предпринимаются меры по сокращению производственного травматизма. За счет средств, подлежащих перечислению в виде страховых взносов в Фонд социального страхования, ведется профилактическая работа по улучшению условий труда работающих, снижаются профессиональные риски. Так, в 2016 году Челябинское отделение ФСС на цели профилактики несчастных случаев на производстве было выделено 338 млн рублей. В 2017 году на предупредительные меры в планах потратить свыше 340 млн рублей.

Отметим, в Челябинской области, как и по всей России снижается производственный травматизм. Однако в горно-металлургической отрасли, предприятий которой превалируют на Южном Урале, в 2016 году наблюдался тренд с другой направленностью — ростом травматизма. Специалисты связывали такую тенденция с ростом интенсивности труда на металлургических предприятиях в регионе.

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