Киев, 12 мая, 2017, 20:35 — ИА Регнум. «Только что в МИД Исландии мне подтвердили, что украинцы смогут путешествовать в эту страну без виз сразу после вступления в силу «безвиза» с ЕС», — указал Андрей Олефиров.

Александр Горбаруков ИА REGNUM А так жалко

Напомним, Исландия не входит в число членов Евросоюза, но в стране действует Шенгенское соглашение.

Стоит отметить, что ранее член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько заявил журналистам, что предоставление Киеву безвизового режима на оглашенных условиях является для Евросоюза рычагом давления на принятие Киевом политических и экономических решений.