Ереван, 12 мая, 2017, 20:05 — ИА Регнум. Положительный прирост денежных переводов физических лиц в Армению в первом квартале 2017 г. составил 14%. По данным Центрального банка Армении, физические лица получили в первом квартале текущего года денежные переводы на сумму 312.9 млн долларов.

Трансферты физических лиц имеют для экономики Армении огромное значение, как например цены на нефть для некоторых стран. Для сравнения, по данным Всемирного банка, в 2016 г. вся экономика Армении составила $10.5 млрд, a частные трансферты составили $1.5 млрд. В первом квартале 2017 г. доходы бюджета Армении составили 270 млрд драмов, а приток трансфертов физических лиц в Армению — примерно 151 млрд драмов.

To, что в первом квартале ситуация с денежными переводами улучшится стало ясно ещё в феврале, когда была опубликована статистика за январь 2017 г.

Даже аналитики Евразисйкого банка развития (ЕАБР) в ежемесячном макроэкономическом обзоре отметили, что «в экономике Армении произошел настоящий прорыв в динамике денежных переводов физических лиц, которые в январе 2017 года выросли почти на 35% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года».

По данным Центрального банка Армении, положительный прирост денежных переводов физических лиц в январе 2017 года составил 34,9% по сравнению с январем 2016 г. Согласно обзору, прирост денежных переводов из России увеличился до 34,6% г/г, что является максимальным значением с октября 2012 года.

По мнению авторов обзора ЕАБР, положительная динамика денежных переводов будет способствовать дальнейшему восстановлению внутреннего спроса в Армении.

Однако армянские экономисты отмечают странности в показателях за первый квартал 2017 г.

Как пишет газета «Айкакан жаманак», с конца прошлого и начала этого года в показателях частных трансфертов происходят странные и непонятные изменения, причины которых ни один государственный орган, в частности, Центробанк не комментирует.

«Поток трансфертов в Армению носит строго сезонный характер. Есть месяцы, когда они резко идут на спад, а есть месяцы, когда наблюдается их резкий рост. Стало быть, для того, чтобы зафиксировать тенденцию, необходимо данный период времени сравнить с аналогичным периодом времени прошлого года.

Таким образом, в первом квартале этого года чистый приток частных трансфертов, поступивших в Армению (существует также отток трансфертов из Армении) составил $129,4 млн, что почти на $36 млн больше показателя прошлого года. Рост поступающих из РФ трансфертов с $50,5 млн вырос до $100 млн, то есть сразу удвоился. Это беспрецедентный и странный рост. Его нельзя объяснить улучшением экономической ситуации в России», — отмечает автор статьи.

Крайне странно резкое падение чистого притока частных трансфертов из США и Германии — в 10 и 20 раз соответственно.

Как отмечает экономический обозреватель газеты Айк Геворгян, резко увеличился отток в упомянутые страны, настолько, что в феврале отток в США был выше, чем приток в Армению.

Если ситуацию комментировать с точки зрения простого обывателя, то получается, что из США люди приезжали в Армению на заработки и помогали родственникам в США.

«Резкое увеличение притока частных денежных переводов из России и оттока в США и Германию можно объяснить напряженными отношениями между Россией и Западом. Власти России делают всё возможное, чтобы уменьшить отток капитала на Запад. И нельзя исключать, что некоторая часть этих денег переводится на Запад через Армению в виде денежных переводов физических лиц», — пишет Геворгян.