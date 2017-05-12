Тамбов, 12 мая, 2017, 20:05 — ИА Регнум. Российский академический Молодежный театр, который сегодня является флагманом столичной театральной жизни, открыл театральный форум на правах почетного гостя фестиваля. Известные актеры привезли в Тамбов один из последних своих спектаклей «Свои люди — сочтемся» Александра Островского.

Ramt.ru Сцена из спектакля «Свои люди — сочтемся» Александра Островского в постановке Российского академического Молодежного театра

Островский — это автор на все времена, который никогда не выйдет из театральной моды, отметили в разговоре с журналистами актёры РАМТ. Все темы этого драматурга звучат злободневно и сегодня. При этом насильно перекраивать сложный язык автора или разбавлять спектакль современностью не нужно, зритель и без того поймет всю актуальность классической комедии.

Впрочем, режиссер спектакля Егор Равинский предложил зрителям свою трактовку этой пьесы, впервые перенеся действие в довольно узкое пространство. Спектакль «Свои люди — сочтемся» вышел в декабре прошлого года, и все это время в Москве он шел на камерной сцене всего для 40 зрителей, рассказала заслуженная артистка России, актриса РАМТ Татьяна Матюхова. Так что показ постановки в Тамбове можно считать премьерой — для нескольких сотен зрителей спектакль сыграли впервые.

С сегодняшнего дня на сцене Тамбовского драматического театра начнется борьба за главные награды Рыбаковского фестиваля — звания «Актер и Актриса России». Конкурсную программу откроет спектакль «Винная история (Супница)» Тульского академического театра драмы. Номинант на звание «Актриса России» — Наталья Савченко, исполнительница роли Виолетты Десинь в этой французской комедии.

Всего с 11 по 21 мая на тамбовской сцене выступят театры из Тулы, Калуги, Тюмени, Липецка, Пензы, Ростова, Самары, Москвы и Варшавы. Как всегда это будут лучшие спектакли российских театров. Почетными гостями фестиваля также станут московский театр Школа драматического искусства и театр из Варшавы под названием «День смерти Моцарта».