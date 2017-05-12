Тамбов, 12 мая, 2017, 20:00 — ИА Регнум. В городе Котовске Тамбовской области в этом году в рамках концессионного соглашения будут построены шесть модульных котельных мощностью 89 МВт, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации.

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Проект установки модульных котельных в Котовске реализуется при поддержке главы администрации Тамбовской области Александра Никитина, который уделяет большое внимание вопросам социального благополучия населения города в сложный период перехода от одной модели теплообеспечения к другой. К тому же политика президента России Владимира Путина направлена на оказание государственной поддержки малым городам.

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Новые котельные будут построены благодаря государственно-частному партнерству. Соответствующее соглашение было подписано накануне между главой города Котовска и инвесторами. Эти котельные станут альтернативой для существовавшей ранее системы теплоснабжения от Котовской ТЭЦ, которая прекращает свою работу в этом году. По данным региональной власти, сумма инвестиций в проект превышает полмиллиарда рублей. 300 млн рублей выделены Фондом реформирования ЖКХ, 200 млн рублей — вложения группы компаний «Компьюлинк».

«Мы планируем: перед отопительным сезоном объекты будут сданы и люди получат качественный ресурс. А самое главное, помимо того, что будут построены новые котельные, плюс еще будут переложены частично сети, то есть Котовск из проблемной зоны по теплоснабжению перейдет в стабильную зону», — подчеркнул вице-губернатор Игорь Кулаков.

Как уверяют котовские власти, новая система теплоснабжения города не должна ударить по кошелькам местных жителей. Существенного повышения тарифов на теплоснабжение для них в ближайшие 15 лет не предвидится.