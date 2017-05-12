Лиссабон, 12 мая, 2017, 20:12 — ИА Регнум. Крупнейший провайдер телекоммуникационных услуг в Португалии Portugal Telecom подвергся кибератаке, заявили представители компании, 12 мая сообщает Reuters.

Picserver.org Кибератака

«Мы стали объектом атаки, подобные атаки сейчас происходят по всей Европе… ни одна из наших служб не пострадала», — говорится в заявлении пресс-службы Portugal Telecom.

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Крупнейшая энергетическая компания Португалии Energias de Portugal заблокировала доступ в интернет в рамках мер предосторожности.

Напомним, 12 мая в заявлении правительства Испании было указано, что многие компании подверглись нападению киберпреступников, которые внедрили в компьютеры вредоносное программное обеспечение, известное как «ransomware» (программы, требующие выкупа).

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В пятницу, 12 мая, в Великобритании ряд больниц был «парализован» в результате предполагаемой кибератаки.