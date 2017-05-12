Волна кибератак в ЕС: новой «жертвой» стала компания Portugal Telecom
Лиссабон, 12 мая, 2017, 20:12 — ИА Регнум. Крупнейший провайдер телекоммуникационных услуг в Португалии Portugal Telecom подвергся кибератаке, заявили представители компании, 12 мая сообщает Reuters.
«Мы стали объектом атаки, подобные атаки сейчас происходят по всей Европе… ни одна из наших служб не пострадала», — говорится в заявлении пресс-службы Portugal Telecom.
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Крупнейшая энергетическая компания Португалии Energias de Portugal заблокировала доступ в интернет в рамках мер предосторожности.
Напомним, 12 мая в заявлении правительства Испании было указано, что многие компании подверглись нападению киберпреступников, которые внедрили в компьютеры вредоносное программное обеспечение, известное как «ransomware» (программы, требующие выкупа).
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В пятницу, 12 мая, в Великобритании ряд больниц был «парализован» в результате предполагаемой кибератаки.